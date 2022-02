SARNO, MEDICO A LAVORO PER 25 ORE DI FILA: “E’ UN MASSACRO”

di Pina Ferro

L’emergenza personale al pronto soccorso di Sarno viene evidenziata da un medico che ha lavorato per oltre 25 ore consecutive in ospedale. Si sfoga sui social Ernesto Odierna che lavora al pronto soccorso del Martiri del Villa Malta dove esiste una gravissima carenza di personale. “Sono alla 25esima ora consecutiva- ha scritto dopo una giornata di duro lavoro-. Questo al pronto soccorso è il lavoro più massacrante dal punto di vista fisico, psichico ed emotivo, di responsabilità enorme. E tutto questo a 20 euro all’ora, senza malattie pagate o incentivi e senza tredicesima. Io non ho più una vita sociale”, dice Odierna. Quando esce dal posto di lavoro ha bisogno di riposarsi e quando finisce di riposare torna di nuovo a lavoro. Sua moglie gli dice : “Nessuno ti darà una medaglia…”. E aggiunge che “è giusto, perché anche per avere la medaglia occorre essere raccomandati. Io sono l’ultima ruota del carro che, contro ogni legge della fisica, porta avanti il carro. Grazie alla mia grande grande amica e collega Maria Rosaria Spisto che mi ha dato il cambio con grande sacrificio anche da parte sua, tvb”, conclude. Sul caso è intervenuta la senatrice Angrisani di Alternativa. “Quello che sta accadendo al nosocomio di Sarno è solo uno degli esempi di ciò che avviene negli altri ospedali dell’Agro nocerino sarnese e del resto della Regione Campania- afferma la parlamentare. Altro che proclami e propaganda su fantasiosi rinforzi del personale annunciati, la realtà è ben altra, ben diversa dalle loro chiacchiere. Non è giusto che medici ed infermieri siano costretti a lavorare in queste condizioni, come non è giusto che i pazienti siano assistiti da operatori stanchi e sotto stress lavorativo. Per la Angrisani, ma non solo, sono condizioni inaccettabili.” Il Ministro della Salute e il Governatore De Luca ne devono rispondere, in settimana presenterò in Senato un’interrogazione parlamentare su questo scandalo che mi ha lasciata esterrefatta- conclude la Senatrice Angrisani .