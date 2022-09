Sarno abbraccia Paola Lanzara

Continua inarrestabile la marcia di Paola Lanzara in tutto il collegio Agro Nocerino Sarnese-Costiera Amalfitana. Sostenuta da tutta l’amministrazione Canfora e dal Pd di Sarno al gran completo, ieri sera Paola Lanzara è stata accolta da un nutrito gruppo di sostenitori in un noto locale cittadino. «Qui a Sarno abbiamo tantissimi buoni motivi per votare il PD, non dobbiamo assolutamente dimenticare che grazie al Pd nel 2016 è stata varata la legge Sarno che ha salvato il nostro Comune dal dissesto finanziario e che ha fatto sì che non fosse il nostro ente a risarcire le vittime della frana bensì la Protezione civile nazionale e la Presidenza del Consiglio. Ci ha salvato il Pd, diciamolo con forza – ha affermato a gran voce il sindaco Giuseppe Canfora – noi abbiamo una filiera istituzionale che ha lavorato bene, sindaci con i quali condividiamo valori ed ideali, Paola Lanzara mi rappresenta, ci rappresenta come ci rappresentano tutti i candidati del Pd e la città di Sarno è con lei»-ha concluso Canfora. Paola Lanzara ha battuto a gran voce sui temi principali della campagna elettorale e che differenziano la proposta del Pd e della coalizione del centro sinistra. «È molto più semplice convincere i cittadini sulle menzogne piuttosto che sulle coraggiose verità. Noi dobbiamo dire alla gente la verità sulla Sanità Campana, ogni anno veniamo rapinati di 240 milioni di euro , la Lombardia ad esempio, percepisce tre volte quello che viene dato alla Campania, e questo è profondamente ingiusto, scorretto, iniquo. Questa sarà la nostra prima battaglia. E poi occorre abolire un baronato, quello del numero chiuso a Medicina e aprire la specialistica a tutti. Le soluzioni ci sono – ha continuato Paola Lanzara – occorre che in Parlamento vada una forza politica, il Pd, che è l’unico partito che si è battuto e si sta battendo per il nostro Sud». Dopo Sarno il tour elettorale di Paola Lanzara si è spostato nella città di Sant’Alfonso. A Pagani nella sede del Pd di via Mangino un altro bagno di folla, ad attendere la candidata alla Camera il segretario cittadino Antonio Abagnara, Giusy Fiore, Salvatore Bottone coordinatore del PSI nell’ Agro Sarnese Nocerino, i consiglieri comunali Pd, l’assessore Stella Longobucco e tantissimi cittadini. «È una battaglia che noi vinceremo, abbiamo la chiarezza e la forza delle idee, non possiamo permettere che chi da questo territorio ha solo preso voti e non ha mai dato nulla, vada a farsi altri cinque anni di vacanze romane. Lo dobbiamo alla nostra terra all’Agro tutto e alla Costiera Amalfitana. Sono certa che i cittadini sapranno premiare la territorialità, Anche perchè i nostri avversari sono partiti come un uragano, sono stati declassati a tifone, ora sono un venticello, il 25 settembre saranno una brezza che ci accompagnerà alla vittoria» – ha concluso tra gli applausi dei presenti una Paola Lanzara in grande spolvero. red.pol.

