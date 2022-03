Saranno due i pullman umanitari di “Cronache per l’Ucraina”

Si è tenuta ieri mattina presso il Teatro Delle Arti di Salerno la presentazione dell’iniziativa organizzata dal quotidiano Le Cronache diretto da Tommaso D’Angelo, la Fondazione della Comunità Salernitana con la presidente Antonia Autuori e i Lions Club Branch Salerno Minerva con la presidente Micaela Chechile: “Cronache per l’Ucraina”. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma di viaggio, che prevede la partenza di due pullman, una navetta ed una macchina 7 posti, da Salerno al confine tra Polonia e Ucraina per consegnare generi di prima necessità alle persone che si trovano nei campi di accoglienza per poi far rientro a Salerno con 104 profughi. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’apporto dato dal Lions Club Branch Salerno Minerva e dalla fondazione della Comunità Salernitana. Un apporto fondamentale per raccogliere i fondi necessari per la realizzazione di questo progetto. Il pullman partirà da Salerno lunedì 28 marzo alle ore 14 dalla sede della ditta Chechile in via San Leonardo 161. “Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa – ha detto il direttore Tommaso D’Angelo – E’ un’iniziativa umanitaria che ha visto per la prima volta unirsi tantissime persone che non si conoscevano tra di loro e che hanno creduto e voluto dare sostegno a Monica De Santis ed Erika Noschese, le due redattrice del mio quotidiano che partiranno non solo per aiutare là dove è possibile, ma anche per raccontare tutto il viaggio attraverso articoli, foto, video dirette sulle pagine del nostro giornale e sui nostri canali social”. Un’iniziativa che ha visto la collaborazione di tante persone a partire dal Consorzio Turismo & Ricettività Città di Paestum, e poi ancora Coldiretti, i Centri Verrengia, la Genea Sud, Associazione Italiana Giovani Avvocati, ErrepiTravel, il caseificio La Cilentana e tantissime persone che hanno donato e che stanno continuando a donare sia in termini economici che in termini di generi di prima necessità, per far si che questa iniziativa si svolga nel migliore dei modi. Ma non è tutto. Un grazie in particolare va rivolto alla silenziosa, ma tangibile, generosità di uno sponsor che ha immediatamente accolto l’appello del Lions Club Branch Salerno Minerva mettendo a disposizione l’intero importo necessario per coprire i costi di viaggio, potendo così programmare la partenza di un secondo pullman il cui costo sarà sostenuto grazie alle donazioni di tanti che hanno voluto contribuire a questa missione umanitaria. Grazie anche al dottor Mario Polichetti, direttore del reparto di ginecologia del Ruggi D’Aragona che ha dato la sua piena disponibilità a prendere in cura tutte le donne incinte che arriveranno e quelle già arrivate a Salerno. Grazie anche ai dottori Roberta Buonocore e Vincenzo Ciccone dirigenti medico dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona che hanno messo a disposizione il centro Polimedica CiMa di Pontecagnano per offrire gratuitamente a tutti i profughi che arriveranno sui due pullman visite specialistiche. Un grazie anche ad altre associazioni e gruppi che stanno preparando iniziative a sostegno dei profughi.

