Sarà un venerdì di proteste in piazza Amendola

di Monica De Santis

Sono tante le associazioni di genitori, commercianti, disoccupati ed altri che in questi giorni stanno protestando anche a Salerno contro il Dpcm e contro l’ultima ordinanza del governatore De Luca. Proteste che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Infatti per la giornata di venerdì ne sono state programmate altre due sempre in piazza Amendola. La prima si terrà alle ore 17, dove diverse associazioni, comprese quelle di genitori e di ragazzi diversamente abili protesteranno contro le ultime restrizioni imposte da Governo e Regione Campania.

