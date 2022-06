San Severino: Somma vince al primo turno, bene Lupone

di Erika Noschese

A dispetto di quanto auspicato non ci sarà alcun ballottaggio a Mercato San Severino. Il popolo è sovrano è a scelto, ancora una volta, Antonio Somma, il primo cittadino uscente che, con il 62.57% delle preferenze tiene per sé la fascia tricolore. La vera sorpresa sembra essere il giovane avvocato Luigi Lupone che conquista un degno secondo posto con il 17.01% delle preferenze, contro l’11.14% di Carmine Ansalone e solo il 9.28% di Giovanni Romano che aveva provato a riconquistare Palazzo di Città. Lupone, 39 anni, stimato professionista del Foro di Salerno, già capogruppo di Noi S. Severino, schieratosi da oltre tre anni all’opposizione dell’attuale Amministrazione, fin da subito ha presentato la sua idea per la città di Mercato San Severino; la sua lista civica è stata sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle. Regge anche Ansalone mentre crolla Romano, civico di espressione centrodestra che non riesce a convincere gli elettori. Intanto, il presidente del consiglio comunale uscente Fabio Iannone è il mister preferenza di questa tornata elettorale, a sostegno di Somma, con le sue 750 preferenze e, di conseguenza, a candidarsi ad un ruolo di primo piano nella futura squadra di governo del Comune di Mercato San Severino. Soddisfatto il primo cittadino che, quando i risultati erano ben delineati, ha festeggiato con la famiglia e i suoi sostenitori in piazza, pronto a tornare al posto di comando e portare avanti i progetti avviati nel corso del precedente mandato e che hanno subìto una battuta d’arresto importante a causa della pandemia.”Dobbiamo lavorare per il bene della nostra comunità”, ha detto il sindaco subito dopo la vittoria, pronto a mettere in atto i punti del suo programma elettorale e continuare l’azione amministrativa avviata ormai cinque anni fa.

