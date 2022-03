San Severino: Furto al Pet Store, bottino di 40mila euro

di Carmine Pecoraro

Furto la notte scorsa al supermercato Pet Store di San Vincenzo di Mercato San Severino. I ladri hanno agito indisturbati tra l’una e le due di notte, dopo aver disattivato il sistema di allarme portando via prodotti alimentari e cibi per animali per un valore di circa 40 mila euro, non coperti da assicurazione, come ha spiegato proprio il titolare del negozio Gennaro Pierri. I malviventi hanno svuotato tutti gli scaffali dell’esercizio commerciale Pet Store, in via Santina Campana, di proprietà dell’imprenditore Gennaro Pierri, molto conosciuto in città per essere stato in passato dirigente della locale squadra di calcio della Sanseverinese. In particolare, sono stati rubati numero collari dotati di microchip, e che avevano quindi un prezzo abbastanza alto. La struttura è stata aperta da pochi mesi e funzionava bene nonostante la crisi per l’emergenza Covid, in quanto i prodotti per gli animali hanno registrato un’impennata di vendite dato l’interesse maggiore delle persone per gli amici a quattro zampe e non solo. I carabinieri della locale compagnia guidati dal maggiore Santarpia giunti sul posto hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Gli uomini della scientifica hanno controllato a fondo i vari locali per rilevare eventuali impronte e sequestrate le immagini delle telecamere della zona. Sembra che i ladri si siano dileguati a bordo di due furgoni bianchi, dopo essere entrati da un ingresso secondario dopo aver fatto un buco in una porta. Non avendo trovato soldi nelle casse hanno quindi preso tutto il possibile dagli scaffali. Per ora non si si esclude nulla, è al vaglio anche l’ipotesi di un furto su commissione ai danni del Pet Store per danneggiare l’attività commerciale di Gennaro Pierri. “Voglio ringraziare – dice Pierri – il sindaco Somma per la sua solidarietà e ho chiesto a lui di potenziare la vigilanza e la videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a noi commercianti”. Sembra che ad agire, come ha confermato lo stesso Pierri, sia una banda che arriva dal napoletano, che ogni notte, nei vari comuni della Valle dell’Irno mette a segno vari colpi. “L’altra notte – dice Pierri – sono stato svegliato da una telefonata di un vicino, che mi avvertiva della presenza di un furgone sospetto che transitava in zona, ho immediatamente chiamato i carabinieri e mi sono precipitato a San Vincenzo, ma quando siamo arrivati i ladri si erano già dileguati”. Alla luce di questi numerosi furti, i residenti dei comuni della Valle dell’Irno ora hanno paura e chiedono maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne, viene inoltre rilanciata dagli amministratori locali, la richiesta di potenziare la locale compagnia dei carabinieri, e di valutare l’ipotesi di istituire un commissariato di polizia. Solidarietà a Pierri è stata inoltre espressa dagli assessori Enza Cavaliere e Michela Amoruso, nonché da diversi consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

