San Marzano conferma la giusta rotta e torna da Ischia con tre punti pesanti

SALERNO – Sono bastati tre set ai Marzanesi di mister Ulderico per portare a casa la vittoria ed archiviare la trasferta insidiosa di Ischia. Gara che nello specifico è sempre stata in discesa per i rossoneri che solo nel primo parziale hanno, nei primi scambi, avuto difficoltà nel prendere il ritmo partita. Questi i parziali: 22/25 – 14/15 – 22/25. Le parole del capitano Lombardi al termine della gara: “E’ stata una gara abbastanza agevole dal punto di vista dell’intensità. Abbiamo messo fin da subito Ischia sotto pressione e devo dire che chiunque è subentrato in campo ha dato un contributo essenziale alla vittoria. Avevamo bisogno dei tre punti per restare nella scia del Volley Meta nostro prossimo avversario. Dobbiamo ora concentrarci e lavorare bene in vista di sabato perchè sarà sicuramente una gara difficile contro un avversario che già nella gara di andata ci ha messo in difficoltà. Giocare in casa sarà sicuramente diverso e vogliamo riscattarci per raggiungere quanto prima l’obiettivo qualificazione”. Il capitano Lombardi suona la carica. Sabato sarà una gara di alto livello e la posta in gioco si fa alta. Fischio d’inizio alle ore 19:00 al palazzetto dello sport di San Marzano sul Sarno. I risultati della 3^giornata Fase 2A: Ponticelli-Capua 0-3, Casoria-Polisportiva Matese 3-0 La classifica: Casoria 8, Matese e Capua 4, Ponticelli 2 Fase 2B: Ischia-San Marzano 0-3, Givova Pompei-Volley Meta 0-3 La classifica: Volley Meta 9, San Marzano 6, Givova Pompei 3, Ischia 0 Fase 9/11 posto: Ares-Athena Volley 0-3 La classifica: Athena 6 Volley World 3, Ares 0 Fase 12/14: Volley Lab-Elisa Volley Pomigliano 0-3. Riposa: Folgore Massa La classifica: Elisa Volley 5, Folgore Massa 1, VolleyLab 4.0 0

