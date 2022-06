Salzano, solidarietà a Polichetti per le minacce

Come si apprende dalla stampa, nei giorni scorsi il dr Mario Polichetti, Responsabile del reparto Gravidanze a rischio degli Ospedali Riuniti di Salerno, si è recato nella Caserma dei Carabinieri di Mercatello per denunciare un grave ed increscioso atto di intimidazione di cui è stato vittima.

A Mario Polichetti, valente e stimato medico, la cui attività professionale è da tutti apprezzata e riconosciuta, con la stima più profonda esprimo la mia solidarietà, sicuro che, senza tentennamenti e timori di condizionamenti, continuerà come e più di prima a svolgere con dedizione il suo intenso lavoro al servizio della sanità pubblica.

Nella certezza che l’Arma dei Carbinieri, cui è stata presentata la deniuncia, svolgerà in tempi rapidi l’indagine per l’individuazione di colpevoli, e che la Direzione generale dell’Ospedale darà il proprio fattivo contributo nella ricerca e nell’accertamento di eventuali responsabilità interne, rivolgo al dott. Mario Polichetti i sensi della mia sincera amicizia, anche a nome e per conto dei tanti amici “Popolari e Moderati”, e della riconoscenza per l’impegno professionale quotidiano in favore delle tantissime pazienti che si rivolgono alla sanità pubblica e alle quali fa sentire la sua umana, cristiana vicinanza e comprensione.

Aniello Salzano – Coordinatore Popolari e Moderati

