Salzano: “Moderati uniti, nessuna spaccatura”

di Erika Noschese

Smentisce le voci di una spaccatura interna il leader dei Popolari e Moderati, Aniello Salzano che interviene dopo la presa di posizione del consigliere Giuseppe Zitarosa che ha preso le distanze dalla polemica sollevata dalla consigliera Barbara Figliolia. A mettere a tacere le voci che vedrebbero il movimento politico ormai spaccato dopo la polemica contro l’assessore alle Politiche Ambientali è proprio il coordinatore provinciale Salzano che chiarisce e rinnova l’invito alla collaborazione per accelerare i tempi di un ritorno alla normalità: “Nessuna rottura, nessuna spaccatura tra i Popolari e Moderati, così come nessuna nuova rettifica occorre all’appello di Barbara Figliolia a proposito delle condizioni in cui versa il verde cittadino la cui situazione è ormai nota e chiara a tutti, essendone stati i motivi più volte spiegati – ha detto Salzano – Popolari e Moderati, facendosi interpreti di un certo malessere e disappunto dei cittadini, all’assessore Natella, rappresentandogli già la scorsa settimana il proprio punto di vista, gli avevano nel contempo espresso la solidarietà per gli attacchi di cui era bersaglio, sterili, molto spesso strumentali e personali”. I Popolari – secondo Salzano – si sarebbero limitati ad invitare l’assessore Natella ad accelerare, offrendo la loro collaborazione. E poi il chiarimento sulla posizione di Zitarosa: “ha semplicemente sintetizzato quanto emerso dall’incontro chiarificatore durante il quale l’assessore si impegnava al celere completamento delle gare d’appalto e gli si riconosceva il proprio impegno atto a superare le tante difficoltà e complicazioni incontrate”. Quello della Figliolia, ha chiarito ancora il coordinatore dei Moderati, “non era un attacco personale a Natella “ma ha voluto farsi semplicemente portavoce delle giustificate lamentele dei cittadini. Con una sua successiva nota ha voluto chiarire che non permette ad alcuno di strumentalizzare, per fini politici, la sua presa di posizione, suggerita esclusivamente dal senso civico, ribadendo che la sua scelta di campo non la rinnega e che la sua lealtà nei confronti del sindaco non è in discussione”.

