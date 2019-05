Salvini il più votato nella circoscrizione Sud

E’ Matteo Salvini il piu’ votato dell’Italia meridionale. Il vicepremier e leader della Lega ha ottenuto 353.778 voti. Segue, tra i piu’ votati, Silvio Berlusconi che, nella circoscrizione Sud ottiene 186.773 voti. Terzo il capolista del Pd, Franco Roberti, alla prima prova elettorale, con 148.640 voti. Arriva quarta, fuori dal podio, Giorgia Meloni, capolista di Fratelli d’Italia, con 128.033 preferenze. Tra le fila del Movimento 5 Stelle, la piu’ votata e’ Chiara Maria Gemma (85.830 voti), seguono, tra i grillini, Laura Ferrara (77.647) e Piernicola Pedicini (58.037). Per il Carroccio, i piu’ votati, dopo il responsabile del Viminale, sono Massimo Casanova (65.192) e Andrea Caroppo (50.563). Buone performance, in casa Pd, anche per Giosi Ferrandino (83.111), Andrea Cozzolino (81.084). In Forza Italia, Aldo Patriciello ottiene 83.172 voti, Fulvio Martusciello 47.026 e Lorenzo Cesa 42.165. Raffaele Fitto di Fratelli d’Italia ottiene 87.304 preferenze, Denis Nesci 51.575.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia