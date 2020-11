Salviamo il libro di Storia

Conoscere gli eventi passati potrebbe essere un’occasione per non commettere gli stessi errori e per rimediare al male causato finora, perché, anche se non abbiamo avuto un grande passato, non è detto che non possiamo avere un grande futuro

Di Giorgia Bertollini

Se avessi la possibilità di salvare un solo libro a causa di una catastrofe, salverei il mio libro di storia, perché grazie a esso avremmo una prova di ciò che è successo precedentemente, quindi saremmo capaci di rispondere a tutte le domande sulla nostra esistenza, su come abbiamo fatto ad arrivare ai nostri giorni. La storia dell’umanità è quella dell’evoluzione, di come si sono avvicendate le prime forme di vita fino all’essere umano. Essa è stata scandita da grandi avvenimenti e scoperte che hanno migliorato sempre più le condizioni di vita dell’uomo, fino a giungere alla civiltà odierna, caratterizzata dalla tecnologica e dal benessere. La storia è un percorso affascinante, anche se doloroso a causa di epidemie, guerre, stragi effetto della lotta per il potere tra gli uomini. Attorno a questi drammatici eventi bisogna ricordare l’evoluzione del costume, del pensiero, dell’arte in cui si sono cimentati uomini geniali che hanno lasciato le loro impronte attraverso scoperte di cui oggi non possiamo fare a meno, fino a renderci fieri di appartenere agli esseri umani. È necessario conoscere la storia anche per avere dei valori sui quali costruire la propria vita sociale e regolare le azioni e i comportamenti quotidiani. Per me la storia è la base della vita e, a mio avviso, non avrei potuto scegliere un libro di maggiore rilievo. Conoscere gli eventi passati potrebbe essere un’occasione per non commettere gli stessi errori e per rimediare al male causato finora, perché, anche se non abbiamo avuto un grande passato, non è detto che non possiamo avere un grande futuro.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia