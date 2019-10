Salvatore perde la vita in un incidente a Baronissi

Scontro frontale a Baronissi, muore 21enne. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte poco dopo l’una in via Carlo Alberto dalla Chiesa, arteria che collega la città della Valle dell’Irno a Fisciano. Secondo una prima ricostruzone, due auto, una Lancia Musa e una Fiat 500, si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo a Salvatore Giordano, di 21 anni, originario di Caprecano di Baronissi (foto TeleclubItalia). Nonostante i disperati tentativi di salvarlo dei sanitari del 118, il giovane ha perso la vita.

Nel frattempo è stato arrestato, per guida in stato di ebbrezza, il conducente della seconda vettura coinvolta nell’incidente,

Gli altri feriti

Gravi, intanto, le condizioni di un 23enne che è stato trasportato in codice ‘rosso’ presso il “Ruggi” di Salerno, in “Rianimazione”. Altri due ragazzi sono rimasti feriti nel sinistro, sul cui posto sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Si indaga.

Il commento del sindaco Valiante

Ancora una tragedia stradale, ancora la morte di un giovanissimo, ancora una notte da incubo. Pare una maledizione e un accanimento il ripetersi di lutti tragici nella nostra città. Piangiamo tutti Salvatore e ci stringiamo, commossi,alla sua famiglia. Siamo accanto agli altri ragazzi feriti.

