Salvatore Memoli segretario della Dc

di Erika Noschese

Una nuova pagina di storia si apre per Democrazia Cristiana che riacquista il suo ruolo di partito politico. A guidarlo sarà Salvatore Memoli, nominato – nella giornata di ieri – segretario politico per il Comune di Salerno della DC. In passato, importante, con lo scudo crociato per l’avvocato salernitano che ritorna. La nomina è stata conferita in ossequio alla Sentenza – inappellabile – della Corte di Cassazione a sezioni unite numero 25.999/2020, di data 23 dicembre 2010, che ha sancito la vigenza della Democrazia Cristiana storica, così come è stata resa esecutiva dalla celebrazione del XXII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana e che si è svolto a Perugia nei giorni 14 e 15 dicembre 2013.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia