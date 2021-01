Salvatore Memoli candidato sindaco con la lista civica Insieme per Salerno

di Erika Noschese

Trovare una dimensione per i moderati di Salerno per riportare al centro il dibattito politico. È questo l’appello lanciato da Salvatore Memoli, candidato alla carica di sindaco con la lista “Insieme per Salerno”. “Mi interessa trovare una dimensione per i moderati di Salerno, questo è il mio impegno. Dobbiamo recuperare, con forza, dignità e rispetto della storia il voto dei moderati per riportare al centro del dibattito politico un’agibilità che da anni non c’è più – ha dichiarato Memoli – A sinistra si sono appropriati dei voti del centro e ovviamente questi voti non hanno più peso, c’è una sorta di confusione politica che non permette dibattito.

