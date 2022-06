“Salute e Prevenzione in Tour Summer Edition”, la cultura della prevenzione

Un tour sul litorale salernitano per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e fornire consigli utili. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Salute e Prevenzione in Tour Summer Edition”, evento itinerante unico nel suo genere in Italia dedicato alla corretta informazione in ambito sanitario che toccherà numerose location marittime tra luglio e agosto, con particolare riferimento ai principali Lidi cittadini. L’iniziativa è promossa dai Centri Verrengia di Salerno, brand sanitario di riferimento sul territorio, con il patrocinio del Comune di Salerno, Hygieia – Associazione Mutualistica di Banca Campania Centro e la Federazione Italiana Medici Pediatri sezione di Salerno. Partner tecnico l’Humanitas Salerno. L’idea nasce a seguita dell’emergenza pandemica da Covid-19 che ha ridotto notevolmente le attività di prevenzione dei cittadini, incrementando il tasso di mortalità della popolazione o di malattie, con costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Ciascuna tappa, con partenza sabato 2 luglio, prevede l’organizzazione di una giornata dedicata al tema della salute con la presenza di medici ed esperti di diverse branche sanitarie (a titolo esemplificativo si citano: dermatologia, osteopatia, gastroenterologia, psicologia, urologia, ortopedia, odontoiatria, cardiologia, ginecologia) in grado di fornire ai cittadini consigli utili di prevenzione e corretti stili di vita. Numerosi gli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa, che partirà dal Lido Sea Garden e si protrarrà fino ad inizio settembre con tappe previste al Lido Eureka, Lido Beach Sport, Lido Lido, Lido Aurora, Lido JBeach, Lido Beach93, mentre sono previste tappe in altre location, come spiagge libere, da definire con i partner dell’evento. “Abbiamo ritenuto doveroso porci come interlocutori tra il cittadino e la salute promuovendo un evento che possa riavvicinare le persone, provate dal periodo di emergenza sanitaria, alla prevenzione – afferma il dottor Domenico Verrengia, titolare dei Centri Verrengia – Una pratica che, dati alla mano, risulta trascurata in maniera drammatica e che occorre riportare alla giusta priorità”. A fare gli onori di casa sono stati l’Assessore al Turismo, Alessandro Ferrara, e il consigliere comunale nonché presidente della Commissione Bilancio, Fabio Polverino. “Rivolgo il mio plauso ai Centri Verrengia per questa lodevole iniziativa – ha detto Ferrara – che vede tante eccellenze insieme, come l’Humanitas, dare un contributo significativo ai cittadini. Non solo ai salernitani ma anche ai turisti che arriveranno in città nei mesi estivi”. “Questa iniziativa è unica nel suo genere – ha invece dichiarato Fabio Polverino – e consentirà a cittadini e turisti della città di usufruire di consulti gratuiti per prevenire l’insorgere di patologie. Come Amministrazione abbiamo accolto favorevolmente questo evento itinerante che accompagneremo passo dopo passo”. “Il tour ci vede come sempre al fianco dei Centri Verrengia – ha affermato Roberto Schiavone di Favignana, Presidente Humanitas Salerno – Io penso che le eccellenze debbano mettersi insieme per offrire un servizio al cittadino, come in questo caso. Salute e Prevenzione devono essere le parole chiave di questa estate salernitana”. “Il Covid ha fatto emergere dati preoccupanti sulla prevenzione, sia in Italia che ovviamente a Salerno – ha spiegato il dottor Massimo De Maio – Un trend quasi omogeneo che mostra oggi una lieve ripresa, sia da un punto di vista informativo che della disponibilità anche delle Istituzioni. Il dato ci dice che abbiamo raggiunto, in questi due anni, un picco dell’87% di rinuncia o annullamento di qualsiasi tipo di visita relativa alla prevenzione”. Al fianco dei Centri Verrengia infatti si è schierata anche Hygieia – Associazione Mutualistica di Banca Campania Centro, guidata dal presidente Virgilio Vestuti: “Siamo davvero felici, come Hygieia, di partecipare a questa iniziativa davvero unica nel suo genere – ha esordito nel suo intervento – Dal canto nostro organizzeremo una tappa importante dedicata ai nostri soci”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia