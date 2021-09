Salta la commissione Trasparenza: la maggioranza assente per la Piazza

di Erika Noschese

La maggioranza non si presenta in commissione, salta l’audizione. Si è concluso con un nulla di fatto il primo tentativo del presidente della commissione Trasparenza, Antonio Cammarota di chiarire quanto sta accadendo in piazza della Libertà. La struttura dovrebbe essere inaugurata il prossimo 21 settembre ma, anche su sollecitazione dei consiglieri del grupp consiliare Oltre, Cammarota ha convocato l’assessore Mimmo De Maio e l’ingegnere Luca Caselli per chiarire se è realmente garantita l’incolumità fisica di quanti dovessero accedere a luoghi tecnicamente non ancora validati per tale scopo. Ieri mattina, però, ci ha pensato la maggioranza che, compatta, non si è presentata e ha fatto saltare il numero legale. Il presidente procederà ad una nuova convocazione per venerdì e se dovesse ripetersi l’episodio di ieri mattina, Cammarota si dice pronto a rassegnare le dimissioni. Intanto, ieri mattina, il deputato salernitano del MoVimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, in merito alla volontà dell’amministrazione comunale di festeggiare il Santo Patrono in Piazza della Libertà a Salerno ha “depositato una interrogazione parlamentare per far luce sull’intera vicenda della celebrazione della santa messa pontificale presso piazza della Libertà, in occasione del 21 settembre – ha dichiarato l’ex sottosegretario – Parliamo di aree di cantiere intorno a piazza della Libertà non del tutto completate, e che per l’apertura del parcheggio sottostante occorrono altri 40 giorni di lavoro” . Nell’interrogazione, Tofalo ha chiesto al Ministro dell’Interno “se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative di competenza intenda promuovere per garantire il sicuro svolgimento delle celebrazioni eucaristiche in onore di San Matteo e la verifica della piena idoneità dei luoghi individuati dall’Amministrazione del Comune di Salerno, anche alla luce dei recenti pronunciamenti giudiziari”, ha aggiunto il parlamentare salernitano. L’inaugurazione di piazza della Libertà è in programma per il prossimo 21 settembre, in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono ma, stando a quanto emerge, nel corso delle quarantotto ore che precederanno il 21 settembre, i salernitani potrebbero avere già un primo approccio con piazza della Libertà e con la passeggiata che dall’arenile di Santa Teresa condurrà alla Stazione Marittima. Si pensa, infatti, ad una serie di visite guidate per anticipare di qualche giorno la consegna dell’opera alla cittadinanza. Il sindaco Napoli di recente ha provato a mettere a tacere le polemiche ribadendo che la decisione di celebrare la messa di San Matteo in piazza Portanova è dovuta all’esigenza di accogliere quanti più cittadini salernitani.

