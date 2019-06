Salerno, ZTL: nuove telecamere a Corso Vittorio Emanuele, ecco dove

Contro i furbetti con auto e moto, ecco altre telecamere nella zona a traffico limitato a Salerno. Sono già state installate in via Raffaele Conforti e al corso Vittorio Emanuele ma saranno operative fra qualche giorno. Al momento siamo nella fase sperimentale, così come previsto dalla procedura del ministero. Da inizio luglio entreranno ufficialmente in funzione e potranno servire a sanzionare coloro che non rispettano l’area pedonale di corso Vittorio Emanuele.

Il Comune di Salerno ha posizionato i nuovi occhi elettronici in punti strategici, dai quali spesso transitano mezzi senza autorizzazione. Due telecamere sono state installate all’inizio di via Raffaele Conforti. La prima è direzionata verso corso Garibaldi e la zona antistante la chiesa di San Pietro in Camerellis per contrastare il passaggio di scooter e moto. La seconda guarda verso corso Vittorio Emanuele, nella salita che costeggia la Banca d’Italia dove c’è un parcheggio selvaggio di auto.

Una terza telecamera controlla l’accesso di corso Vittorio Emanuele da via dei Principati. Previsto un ulteriore varco di controllo telematico della Ztl alla fine di via Porta Elina per evitare il passaggio contromano da via San Benedetto, verso piazza Portanova. Aumenta quindi la rete di telecamere nella zona a traffico limitato per tutelare residenti e turisti al centro di Salerno.

