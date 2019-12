Salerno: trecento bus per l’Immacolata, tornano le navette dall’Arechi

Conto alla rovescia per il primo fine settimana di grandi presenze a Salerno per le Luci d’Artista. Nel weekend dell’Immacolata sono previsti almeno 300 pullman turistici in città.

In previsione di questi enormi afflussi parte il sistema di collegamento con navette su corsia preferenziale che collega la zona stadio Arechi con il centro cittadino e viceversa. I bus, da questo fine settimana, saranno parcheggiati anche nelle vicinanze dello stadio Arechi, per poi consentire ai visitatori di utilizzare navette o corse della metropolitana.

Sul lungomare Colombo (lato sinistro del senso di marcia) verrà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli a partire dalle 12.30. I bus turistici non potranno entrare nel centro cittadino, dove sono previsti posti di blocco dopo via Torrione e a piazza XXIV Maggio.

Domani, intanto, alle 17 l’accensione dell’albero, alto 26 metri illuminato da 409.500 lampade led a basso consumo energetico ma ad altissima luminosità, con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco Vincenzo Napoli accompagnati dai bambini dell’istituto Smaldone.

Sempre domani accese le luminarie in piazza Caduti di Brescia a Pastena

