Salerno “spiata” col drone dei carabinieri: controlli da Mercatello al centro

Salerno “spiata” con il drone in dotazione ai carabinieri. Da Mercatello a Piazza della Concordia si cercherà anche con l’ausilio della strumentazione tecnologica di controllare il rispetto delle normative ministeriali per il contenimento del contagio da coronavirus anche sulle principali strade di Salerno. L’avvio del monitoraggio – come riporta il sito web anteprima24.it – è partito questa mattina. A gestire le operazioni sono gli uomini del Tenente colonnello Andrea Sirica, comandate settimo nucleo elicottero di Pontecagnano. Il drone ha sorvolato la parte orientale della città per un primo intervento. I controlli proseguiranno anche in altre parti della città.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia