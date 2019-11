Salerno: sottopassi monitorati dopo le abbondanti piogge

Le abbondanti precipitazioni di queste ore hanno fatto scattare l’allarme in prossimità dei sottopassi soprattutto nella zona orientale. Monitorati, ed in alcuni casi chiusi, i sottopassi da sempre rappresentano un problema durante gli allagamenti. A Mercatello e ci sono due sottopassi che collegano la zona con Mariconda e Pastena. Sotto osservazione anche il sottopasso di via Rocco Cocchia e quello nei pressi del Ruggi che dall’Ospedale di Via San Leonardo porta alla stazione Arechi della metropolitana

In alcuni casi, come a Mercatello, come si vede dalla foto, gli automobilisti non hanno rispettato il divieto di transito ed hanno comunque impegnato il sottopasso rischiando di restare impantanati

