Salerno, Scafati, Eboli, Pagani e Nocera Inferiore tra i 145 comuni che superano la soglia d’allerta

di Monica De Santis

Al momento sono 145 i Comuni della Campania che superano la soglia di allerta, fissata in oltre160 casi di positivà per ogni 100mila abitanti. Sono indicati nella relazione diffusa dall’Unità di crisi regionale, in base ai dati raccolti tra l’1 e il 7 febbraio. Tra i 145 comuni, che superano la soglia di criticità sulla base del modello adottato dall’Unità di crisi, non è presente Napoli. Il modello tiene si basa sulla percentuale di positività media, su scala regionale (9,52%), ponendo il limite a 160 casi di contagio su 100mila abitanti, come soglia oltre la quale si suggerisce ai sindaci “di adottare le dovute contromisure”.

