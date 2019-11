Salerno: rocciatori in azione in via Croce per messa in sicurezza costone

Rocciatori in azione in mattinata in via Benedetto Croce, la strada di collegamento tra Salerno e Vietri. E’ stato necessario eseguire alcuni interventi di messa in sicurezza del costone roccioso dopo che alcune pietre erano cadute sulla sede stradale creando non pochi pericoli per gli automobilisti. Sul posto per gestire i flussi veicolari due squadre della Polizia Municipale.

