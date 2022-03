Salerno ricorda e ringrazia la signora Galdieri

Ieri mattina, alle ore 9.30, presso Palazzo Galdieri, in via Trotula de Ruggiero, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha partecipato allo scoprimento di una targa in memoria di Diodata Galdieri, la nobildonna che nel XIX secolo donò al Comune di Salerno l’immobile di sua proprietà, poi diveuto orfanatrofio e successivamente scuola per l’infanzia. Il primo cittadino rivolgendosi alle suore che sono rimaste al Galdieri presenti alla cerimonia le ha ringraziate per l’impegno e la cura che hanno speso in tanti anni ad educare bambini e ragazzi che oggi sono diventati cittadini modello. Poi il racconto di una consorella. che ha iniziato ad insegnare al Galdiari all’età da 24 anni e che ha voluto ricordare tutti i bambini che hanno accolto nella struttura che prima era una scuola. Per poi parlare della casa famiglia di Pastena dove lavora ormai da 20 anni e dove continua a dedicarsi ai bambini in difficoltà, aiutandoli a dimenticare e a compartarsi ed essere felici come devono essere tutti i bambini. Il lavoro svolto dalle consorelle è stato poi testimoniato anche dalla dottoressa Masullo che ha voluto ricordare il legame tra le religiose e il centro storico di Salerno. “L’amministrazione ha compiuto un atto doveroso nei confronti della memoria della signora Galdieri, che ha dato la possibilità alle consorelle di accogliere centinaia di bambini e persone che ne avevano bisogno – ha detto ancora Napoli – Loro hanno illuminato Salerno con le loro azioni e la signora Galdieri va ricordata per questo, perchè ha dato la possibilità di far si che tutto ciò si potesse realizzare. Sono i luoghi della città del cuore, dove si respira l’anima della città”. m.d.s.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia