Salerno: rapina al Tabacchi di Piazza Portanova, bottino di 1000 euro

Una rapina è stata messa a segno nella tarda mattinata in pieno centro a Salerno. Preso di mira il Tabacchi in Piazza Portanova dove un malvivente è riuscito a portare via un bottino di circa 1000 euro. Il tutto è accaduto in pochissimi minuti.

Un uomo con indosso un casco integrale ed il viso parzialmente coperto è entrato nell’esercizio commerciale poco dopo le 13 e sotto la minaccia di una pistola, si è fatto consegnare il denaro contante in quel momento presente in cassa.

Dopo aver messo a segno il colpo il rapinatore si è poi dileguato in Via Mercanti. Sul posto la Polizia che ha avviato le indagini del caso e per raccogliere tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

