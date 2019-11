Salerno Pulita, la Rsu chiarisce la sua posizione: “orario di lavoro inizia alle 6”

Di Erika Noschese

L’orario di lavoro, per i dipendenti di Salerno Pulita, inizia alle 6. A precisarlo Francesco Pezzano, membro della Rsu, secondo cui il contratto di servizio tra la proprietà, ovvero il Comune di Salerno e la società in house stabilisce che alle ore 6 inizia l’operazione di spazzamento delle strade cittadine. Inoltre, l’ordine di servizio dello scorso 30 ottobre altro non era che la fine di un periodo sperimentale di lavoro. “Per questo si chiarisce che nell’incontro del 4 novembre scorso all’interno della sede di Salerno Puliti dove erano presenti l’amministrazione unico Nicola Sardone, il direttore tecnico Giuseppe Beluto e la Rsu aziendale, dopo ampia discussione sul tema in questione, grazie anche all’apertura del organi aziendali, in vista dell’approssimarsi dell’evento Luci d’Artista e della necessità di incentivare ulteriormente l’impegno dei lavoratori si è concordato di ripristinare l’orario di inizio lavoro alle 4.50 del mattino fino al 31 dicembre prossimo con la richiesta espressa della Rsu di inserire questa modifica in maniera definitiva nel nuovo contratto di appalto con il Comune di Salerno – ha spiegato Pezzano – La corretta informazione è dovuta per il rispetto reciproco tra le parti, per la trasparenza di informazione tra i lavoratori per porre fine a inutili sciacallaggi e per sottolineare l’impegno, la dedizione e la costanza che la Rsu in forza mette a disposizione di tutti i lavoratori per portare a termine le varie vertenze ed evidenziale le proprie conquiste interne”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia