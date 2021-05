Salerno Pulita, dopo l’addio di Ferraro manca ancora la governace

di Erika Noschese

Sono passati due mesi dalle dimissioni dell’amministratore unico della Salerno Pulita, Antonio Ferraro e, ad oggi, la società non ha ancora un sostituto. Stando a quanto denuncia la Fp Cgil, infatti, non vi sarebbe stato ancora un confronto con la governance. “A distanza di circa 2 mesi, la Società Partecipata risulta ad oggi priva di una governance che possa garantire il confronto sulle questioni inerenti l’organizzazione del lavoro con le organizzazioni sindacali presenti in Azienda”, ha dichiarato il segretario generale Antonio Capezzuto evidenziando proprio la mancanza di un’interlocuzione tra la società e Organizzazioni Sindacali, che storicamente ha sempre garantito la possibilità di affrontare tutte le diverse questioni aziendali, a partire dall’organizzazione dei servizi e l’applicazione degli accordi sottoscritti. “L’impossibilità di dialogo tra sindacati e Governance, che perdura ormai da mesi, necessita oggi di una svolta chiara e decisa”, ha aggiunto il sindacalista che chiede un approfondimento e una discussione fattiva, considerato il superamento della fase più acuta dell’emergenza Covid-19 a seguito delle riaperture determinate dal Governo nelle ultime settimane…

