Salerno pronta ad essere travolta da Drusilla

di Monica De Santis

Dopo il trionfo di Sanremo Drusilla Foer sta trionfando anche in tutti i teatri italiani. Un trionfo, in termini numerici che in alcuni casi ha visto anche il cambio di location, per consentire ad un maggior numero di persone di poter assistere allo spettacolo. Ed è quello che è successo anche a Salerno. Lo spettacolo dell’ “alter ego” di Gianluca Gori, attore e regista teatrale italiano, nato a Firenze nel 1967, era infatti in programma per il prossimo martedì alla Sala Pasolini, ma per garantire, come detto, la presenza di un maggior numero di spettatori, viste le richieste, gli organizzatori hanno pensato un cambio di location, dal Pasolini al Verdi. E così martedì alle ore 21, di scena, al Massimo Cittadino, con “Elegantissima”, ci sarà Drusilla Foer, in un recital che la vedrà sul palco insieme a Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax. Drusilla Foer, cantante, modella, pittrice, attrice e autrice è un’eccentrica icona di stile, come detto “alter ego” di Gianluca Gori, diplomatosi come pittore all’Istituto statale d’arte di Firenze nel 1986. In seguito si dedica alla recitazione, interpretando alcuni ruoli minori, tra cui il personaggio di Ennio nel film di Ferzan Özpetek Magnifica presenza. Ha quindi inventato il personaggio femminile en travesti di Drusilla Foer, col quale ha raggiunto la notorietà. Un’anziana soubrette, come ama definirsi, un personaggio irriverente, antiborghese, ribelle che si presta spesso anche a sostegno d’importanti cause sociali. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio. Frequenta con successo cinema e televisione (molto apprezzata la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice della terza serata; lanciata su YouTube in tv, arriva poi su La7 nel 2012 da Serena Dandini nel varietà The Show Must Go Off, è stata anche ospite fissa nel 2019 e nel 2020 della trasmissione di Piero Chiambretti CR4 – La repubblica delle donne e della scorsa edizione di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo su Rai 1, nonché giudice a Strafactor su Sky). Drusilla Foer ha tenuto una conferenza TED sulla rinascita ed è stata co-conduttrice, assieme ad Amadeus, della terza serata del 72º Festival di Sanremo. Secondo la sua biografia, del tutto di fantasia, Drusilla Foer è nata in una famiglia benestante di Siena e cresciuta a Cuba, dove il padre, diplomatico, si era trasferito con la famiglia; da adulta ha vissuto in numerose città, fra cui New York, dove ha aperto il “Second Hand Dru”, un negozio di abiti usati, divenuto punto di ritrovo per artisti e intellettuali. In America sposa un ex pugile texano, da cui poi divorzia, quindi si trasferisce in Belgio e sposa in seconde nozze Hervé Foer. Rimasta vedova, torna a Firenze, dove vive sola, con l’aiuto della governante Ornella. La nobildonna toscana è inoltre diventata in breve tempo, con la sua pungente ironia, una star di culto anche sul web. Il recital Eleganzissima, che ha scritto ed interpreta in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In Eleganzissima, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti dimostrando di essere un’artista poliedrica. Il recital, ricco di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ‘60, nonché scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni ‘90 a oggi. Per assistere allo spettacolo i biglietti si possono acquistare presso il botteghino del Teatro Verdi di Salerno. Per accedere al teatro bisogna essere muniti di green pass ed osservare le norme individuali di protezione, secondo i protocolli in vigore anti Covid-19.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia