Salerno-Procida-Salerno, da oggi collegamenti diretti con Alicost

di Monica De Santis

Dalle 7,50 di questa mattina, dalla stazione marittima di Salerno, sarà possibile salire a bordo di una motonave veloce che porterà turisti e salernitani fino a Procida. A rendere possibile il collegamento diretto con l’isola partenopea, che nel 2022 sarà Capitale della cultura, è l’Alicost, che per tutto il mese di agosto offrirà il servizio, per poi riattivarlo nella primavera del 2022. La motonave veloce, come detto partirà da Salerno ed il costo del biglietto di sola andata sarà di euro 29,90, con riduzione prevista solo per i minori di 12 anni. Prima tappa ad Amalfi con ripartenza alle ore 8,25. Per chi si imbarcherà dalla cittadina costiera diretto a Procida il costo del biglietto di sola andata sarà di euro 29,40. Seconda tappa Positano, con ripartenza alle ore 9, anche qui chiunque salirà a bordo per raggiungere Procida dovrà pagare un biglietto di sola andata pari ad euro 28,40. Terza fermata Capri, con ripartenza alle ore 9,45, chi salirà per recarsi a Procida pagherà un biglietto di sola andata di euro 22,60. Ultima tappa Ischia, con ripartenza alle ore 11, e anche qui chi salirà a bordo per recarsi a Procida dovrà pagare un biglietto di sola andata pari ad euro 11. L’arriva nell’ “Isola di Arturo” è previsto per le ore 11,15. Il ritorno da Procida verso le Ischia, Capri, Positano, Amalfi e Salerno è fissato per le 15,45. “Il servizio sarà attivo tutti i giorni per tutto il mese di agosto – spiega Fabio Gentile, amministratore delegato di Alicost – Questo è ovviamente un primo esperimento. Poi per il 2022, anche in base alle richieste si potranno ipotizzare altre corse con tappe differenziate per rendere il viaggio più breve. Sul ritorno avremmo voluto prevedere una partenza in altro orario, ma purtroppo siamo legati agli accosti e agli orari che ci detta la Capitaneria di Porto, queste non sono decisioni che possiamo prendere da soli. E’ ovvio che noi con questa operazione andiamo a puntare principalmente su una fetta di mercato che a Procida vuole rimanere minimo per una notte”. Come sono le previsioni in merito all’affluenza, cosa vi aspettate? “Sono molto buone, abbiamo già ricevuto molte telefonate di persone interessate che chiedevano informazioni sugli orari e sulle tariffe, quindi siamo molto fiduciosi. Ovviamente a causa del distanziamento e delle normative anti covid, noi consigliamo sempre di prenotare attraverso il nostro sito internet o acquistare con anticipo i biglietti presso le nostre biglietterie. I posti a disposizione ogni giorno saranno circa 300, poi dipende dal tipo di motonave che useremo, perchè non sarà ovviamente sempre la stessa”

