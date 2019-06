Salerno: più taxi per accogliere visitatori e crocieristi

Turni speciali del taxi in città per la stagione estiva e crocieristica. La giunta comunale ha infatti incrementato i turni dei taxi in vista della stagione estiva e in vista anche dell’arrivo di navi da crociera al porto di Salerno. Sono state acquisite le richieste giunta della Cotasa scrl e dalla Claai taxi Salerno.

In particolare, si prevede la protrazione del turno taxi ordinari dalle ore 7 alle 22 per tutto il periodo degli approdi crocieristici e l’intensificazione del servizio fino alla mezzanotte dal 10 giugno fino al 30 settembre nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Da tempo la categoria chiedeva di poter offrire maggiori servizi a quanti utilizzando i trasporti in città con particolare riferimento ai taxi. Ora la giunta Napoli ha accolto le richieste.

