Salerno piange per la prematura scomparsa di Enzo Carrella

Salerno piange per la prematura scomparsa di Enzo Carrella, Dottore commercialista e giornalista volto noto per una serie di trasmissioni televisive e radiofoniche sui temi dell’economia e non solo. Enzo stava combattento, con grande coraggio, contro un brutto male. Tantissimi i messaggi sulla sua bacheca. Salerno perde uno stimato e apprezzato professionista

