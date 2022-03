Salerno piange la morte di Rosario Cantarella

di Monica De Santis

Addio a Rosario Cantarella, musicista, appartenente ad una famiglia di artisti. L’artista salernitano, fratello di Pierino Cantarella, è venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato. E’ stato colpito da un malore improvviso e fulminante che non ha dato neanche il tempo ai familiari di chiedere aiuto. Forse un infarto la causa della sua morte. Ad annunciare la sua dipartita, la moglie Lina Dasi, i figli Mariano e Selene, il fratello Antonio, la nuora Daria ed i parenti tutti. I funerali di Rosario Cantarella saranno celebrati oggi alle ore 12,15 presso la chiesa di Sant’Agostino, mentre la camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato Cavalier Antonio Guariglia, in via San Leonardo. 69 anni, ed una vita tutta dedicata alla musica. Quella musica che amava e con la quale era cresciuto, come i suoi fratelli, grazie al padre Mario, violoncellista. Quella musica che ha trasmesso anche ai figli, in particolare a Selene, che ha scelto di suonare la viola. Come il fratello Pierino, aveva deciso che la musica sarebbe stata la sua strada e da giovane, dopo aver completato gli studi di pianoforte, ha iniziato a suonare a Salerno e in tantissime città italiane. In particolare Rosario Cantarella si è esibito molto sulle navi da crociera, per poi dedicarsi alle serate di piano bar nei locali della city e non solo, riscuotendo sempre grande successo e non poteva essere diversamente. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono giunti alla famiglia Cantarella da parte di colleghi e amici di Rosario, increduli per ciò che è successo. Messaggi in cui si ricorda la sua bravura al pianoforte, ma anche la sua voglia di vivere e la sua allegria. Tanti anche i messaggi lasciati sulla pagina social del maestro come quello di Giuseppe che ha scritto “Ciao, fraterno amico di tante notti di musica”, o ancora Leo che scrive “Nel ricordo di un caro amico ,delle sue melodie e del suo nobile tocco”, o come quello di Geppino Afeltra che pubblicando la foto di un grande cuore scrive semplicemente… “A ricordo di un grande Maestro”.

