Salerno ospita i campionati italiani giovanili di vela

di Monica De Santis

Dal 28 agosto al 4 settembre, Salerno diventa capitale d’Italia della vela. E’ stata infatti, presentata ieri mattina a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Napoli e dell’assessore Alessandro Ferrara, la “Coppa Primavela”, un evento che porterà in città i migliori 1.000 atleti under 18 delle principali classi veliche. Gli atleti saranno suddivisi in cinque classi (Optmist, Open Skiff, ILCA, Tavole Techno 293 e Tavole IQ Foil). Una vera e propria festa dei giovanissimi alle loro prime esperienze agonistiche (9-12 anni) e nei “Campionati italiani giovanili classi in singolo” che coinvolgeranno velisti e veliste dagli 11 ai 18 anni. “Sarà un evento unico per Salerno – ha commentato l’assessore al Turismo e alle attività produttive Alessandro Ferrara – In aggiunta ai 1000 atleti, si prospettano altre 2.000/3.000 persone in arrivo (tra famiglia ed entourage) che si fermeranno a Salerno per un’intera settimana, apportando un importante valore aggiunto al comparto turistico e commerciale. Sarà una vetrina spettacolare e una settimana emozionante, da vivere affacciati al mare, per cittadini e turisti. – Ha detto ancora Ferrara – Abbiamo una occasione straordinaria: avremo gli occhi del Paese puntati addosso grazie a quella che, da molti, è definita come la competizione giovanile più importante e suggestiva d’Italia. Ringrazio profondamente la Federazione Italiana Velica (FIV), in particolare Francesco Ettorre (Presidente FIV) e Francesco Lo Schiavo (Presidente della V Zona FIV), nonché i circoli velici salernitani. Dall’organo giuntale abbiamo voluto sostenere in maniera convinta e decisa quella che è una manifestazione di altissimo livello (da un lato) e una grande operazione di marketing territoriale (dall’altro). – ha concluso l’assessore comunale al turismo e alle attività produttive – Lavorando in sinergia rendiamo questa città sempre più bella, sempre più pronta, alle sfide che ci attendono”. Per la V Zona, che rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, l’assegnazione dell’evento rappresenta un chiaro segnale di attenzione della Federazione Centrale per un territorio che conta oggi 44 circoli affiliati con tanti campi di regata, da quelli storici come Napoli ed il suo Golfo a quelli emergenti del golfo di Pozzuoli, di Salerno, di Policastro a quelli affascinanti delle isole. “La magnifica cornice di Salerno ospiterà uno dei più grandi eventi della nostra Federazione: la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili classi in Singolo – afferma il presidente della Federvela Francesco Ettorre – Ogni anno ricordo con piacere che tanti dei nostri atleti e campioni di oggi hanno iniziato da queste prime tappe il loro lungo percorso di maturazione personale e crescita sportiva. La Vela è uno sport che trasmette valori forti di aggregazione, interrelazione e rispetto ambientale – solo per citarne alcuni – che rivestono un fondamentale aspetto educativo nella crescita dei nostri ragazzi. Ringrazio per l’impegno tutte le Istituzioni, il Comitato di Zona e i nostri Circoli Affiliati, consapevole che l’entusiasmo dei ragazzi ripagherà ampiamente gli sforzi per la realizzazione di questo evento”. I Campionati italiani giovanili sono programmati in due distinte manifestazioni che si terranno dal 28 al 30 agosto e dall’1 al 4 settembre 2022. La prima parte della manifestazione prende il nome di Coppa Primavela, Coppa Presidente, Coppa Cadetti e Campionato italiano O’pen Skiff, e raggruppa gli atleti delle fasce d’età 9-17 anni (Optimist, O’pen Skiff e Techno 293) mentre la seconda parte caratterizzata dai Campionati italiani giovanili in singolo è dedicata agli atleti della fascia d’età 12-19 anni (Optimist, ILCA, Techno 293 e IQ Foil). Sorgerà nell’area della spiaggia di Santa Teresa dove sarà concentrato sia il villaggio sportivo sia la segreteria organizzativa; nella seconda fase gli spazi di Santa Teresa saranno integrati con le aree del porto turistico Masuccio salernitano. All’interno del villaggio previsti gli stand degli sponsor nell’area pedonale antistante il Teatro Pasolini. L’area di Santa Teresa, con l’arenile ed i percorsi pedonali retrostanti, rappresenta la migliore soluzione possibile in termini di spazi funzionali all’accoglienza degli atleti e del personale tecnico: una soluzione progettuale che rende l’evento sportivo aperto alla Città e fruibile dal pubblico reso possibile grazie al supporto fornito dall’Amministrazione comunale.

