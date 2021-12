Salerno, nuovo aumento di stipendio per il capo staff

di Erika Noschese

Nuovo aumento di stipendio per il capostaff del sindaco, Enzo Luciano che può già vantare uno stipendio d’oro, senza precedenti a Palazzo Guerra. La giunta comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, nei giorni scorsi ha approvato i provvedimenti relativi al Tuel, il testo unico degli enti locali, in riferimento ai collaboratori del sindaco Napoli, tra capostaff e uffici stampa che tra lavoro straordinario e prestazioni egregie concludono il 2021 con importanti aumenti di stipendio. Luciano è infatti stato confermato capo staff del sindaco con trattamento economico parametrato a quello dirigenziale ed un contratto a tempo determinato. “Ritenuto di riconoscere all’avvocato Vincenzo Luciano un unico emolumento pari ad 800,00 euro mensili, dovuto per la qualità della prestazione individuale e parametrato al valore medio attribuito ai dirigenti dell’Ente”, si legge nella delibera di giunta che di fatto parla di un importante aumento di stipendio, per 12 mensilità “dovuto per la qualità della prestazione individuale e parametrato al valore medio attribuito ai dirigenti dell’Ente”. Già nel mese di marzo del 2019 era stata approvata una delibera con la quale si riconosceva un importo mensile di altri 800 euro mensili a Luciano per essersi “dedicato in questi mesi al suo delicato compito, fornendo un’eccellente collaborazione a supporto dell’attività di indirizzo e controllo proprie del Sindaco, fungendo anche da raccordo tra gli organi di indirizzo politico”. Già nel 2019 la polemica perchè il capostaff del sindaco percepiva già seimila euro lordi e con un primo aumento di stipendio. In due anni ben 1600 euro di aumento, pari ad un dirigente comunale se non di più. Lo scorso anno, complice la pandemia, i consiglieri di opposizione hanno chiesto al braccio destro del sindaco un taglio di stipendio eppure per lui sembra essere giunto un nuovo premio, di ben 800 euro. A far discutere anche l’indennità di fine mandato del sindaco Napoli: ben 27.330,90 euro per i cinque anni appena trascorsi. Insomma, stipendi d’oro a Palazzo di Città nonostante le casse comunali siano praticamente pari a zero e, soprattutto, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Al momento, nessuno sembra essere intenzionato a compiere un atto di responsabilità tagliandosi lo stipendio. Secondo il Tuel, Napoli può scegliere cinque collaboratori che compongono il suo ufficio, tra capostaff e uffici stampa e il primo cittadino ha confermato la squadra che lo ha accompagnato per i cinque anni precedenti.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia