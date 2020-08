“Salerno non si lega”, Salvini contestato in città

Cori e fischi hanno accolto questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini.Presente per l’inaugurazione del comitato provinciale in piazza XXIV maggio,il numero uno del Carroccio è stato contestato da un gruppo di cittadini Salernitani. “Salerno non si lega”, hanno gridato i contestatori. Dal canto suo, Salvini non si è particolarmente smosso e ha continuato a fare selfie con i simpatizzanti del partito.

