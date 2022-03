Salerno, Nocera ed Eboli a lutto è morto il comandante Correale

di Monica De Santis

Addio a Giancarlo Correale, è venuto a mancare nella giornata di ieri lo storico comandante della Polizia Locale. Da tempo era malato e alla fine ieri il suo cuore ha deciso di fermarsi, lasciando famiglia, amici e l’intera comunità salernitana nello sconforto. Il comandante è deceduto a Salerno, città dove era nato e cresciuto e dove viveva con la sua famiglia, con la moglie Anna Maria Vitolo e con i figli Ernesto e Silvia, con il genero Michele, la sorella, i fratelli ed i parenti tutti. Negli anni è stato comandante della Polizia Municipale di Salerno, di Nocera Inferiore dove promosse con convinzione la Polizia dell’Agro, facendo del corpo dei caschi bianchi un esemplare simbolo di efficienza e sicurezza, ed ancora comandante della polizia municipale di Eboli. Uomo simbolo della legalità, non temeva di mettersi contro i poteri forti. “Giancarlo Correale era soprattutto un amico degli Agenti. Mai invadente, silenzioso, ma presente. Il Comando di Polizia Municipale di Eboli ha avuto l’onore di averlo a Capo. Quando lo incontravi ripeteva che portava Eboli nel suo cuore. Poi la lunga malattia che lo ha portato via. Oggi per Noi è un brutto colpo al cuore. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio lo ricordano con affetto, soprattutto per il segno di professionalità che ha lasciato nel nostro Comune”, ha detto Antonio Corsetto, Assessore alla Polizia Municipale, che ha concluso il suo messaggio di cordoglio con “Grazie Sceriffo”. Cordoglio anche da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale di Nocera Inferiore che hanno inviato un messaggio alla famiglia del comandante ricordandone la figura e la grande professionalità. Anche Antonio Romano, ex sindaco di Nocera Inferiore ha voluto ricordare Correale… “Ci ha lasciati un fedele servitore delle Istituzioni, un uomo perbene. Nell’anno 2002 lo volli con forza a Nocera Inferiore, consapevole che con l’esperienza e le competenze maturate nella Polizia di Stato avrebbe contributo ad innalzare il livello di sicurezza della nostra città. Così fu! In quel periodo la sinergia con le altre forze dell’ordine fu straordinaria, la sicurezza era percepibile anche ai meno attenti. Abituò i nostri giovani concittadini, e quelli che provenivano dai paesi vicini, all’uso del casco. Portò avanti tenacemente e con successo il suo sogno di realizzare la Polizia Locale dell’Agro, consapevole che Nocera Inferiore è il capoluogo dell’Agro Sarnese Nocerino. Piango anche il leale e fedele amico Giancarlo, col quale ho condiviso anche indimenticabili momenti goliardici. I funerali sono previsti per quesa mattina alle 10 presso la Chiesa Madonna di Fatima di Pastena, con la salma che partirà dall’Ospedale Ruggi dove è avvenuto il decesso.

