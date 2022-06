Salerno, Luci di artista. Blitz della Finanza

Una nuova tegola giudiziaria si abbatte sul Comune di Salerno. Giivedì maxi blitz della Guardia di Finanza negli uffici comunale della zona industriale per acquisire gli atti che riguardano Luci di Artista. I documenti prelevati partono fin dalla prima edizione della manifestazione fino all’ultima dello scorso anno. Secondo indiscrezioni oltre al materiale cartaceo gli uomini delle Fiamme Gialle avrebbero prelevato anche i computer degli uffici e tutto il materiale utile alle indagini. Senpre secondo indiscrezioni sarebbero stati emessi du avvidi di garanzia, uno ad un dirigente oggi in pensione e il secondo a G.P.m dirigete amministrativo e rup probabilmente dell’installazione delle stesse luci. Non è dato sapere l’ipotesi di reato su cui stanno indagando gli investigatori. Certo l’ampio tempo su cui si sta indagando lascia intuire che non si tratterebbe di reati ormai prescritti, nè al momento sono coinvolti anche altri dirigenti, assessori e sindaci che si sono alternati in questo periodo. Probbailmente uno dei filoni su cui si starebbe lavorando è quello degli appalti la cui maggior parte sono stati licenziati con affidamenti diretti. Certo è strano che una indagine del genere sia partita dopo tanti anni, pur vero che nel passato ci furono delle denunce da parte dell’opposizione di cui si sono perse le tracce. Tanto èveo ad esempio, che le inchieste sui mercatini di Natale e sul Villaggio di Babbo Natale, di cui pur si è discusso tanto, sono su un binario morto. Così non si capisce come l’inchiesta sul Sistema Salerno sia diventata un’indagine monca. Sar la stessa cosa per Luci di Artista?

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia