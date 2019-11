Salerno, lesioni all’acquedotto medioevale: riaperta via Velia

Le piogge di questi giorni stanno continuando a creare non pochi problemi a Salerno. Questa sera, infatti, intervento in pieno centro dei caschi rossi per verificare la stabilita di una parte dell’ acquedotto medioevale in Via Arce con alcune pietre che sarebbero cadute sull’asfalto. Interrotto il traffico in Via Velia con la circolazione che è andata in tilt in tutta la zona, poi riaperta.

