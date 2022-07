Salerno, la scomparsa di Gaetano De Simone

E’ morto all’età di 84 anni Gaetano De Simone, già consigliere comunale a Salerno. Da sempre impegnato in politica e nell’ultima fase nella sinistra antagonista, De Simone nasce politicamente come socialista. Era da tempo ammalato. Fondamentalmente un romantico, un garibaldino, un uomo passionale e genuino, lo definisce l’associazione “Memoria in Movimento”. I funerali di Gaetano De Simone si svolgeranno mercoledì alle 17 e 30 a Mercato san Severino nella chiesa di San Giovanni in Parco. Fu consigliere comunale di Salerno. Ne ricordiamo la passione civile e l’impegno amministrativo al servizio della nostra comunità. Condoglianze ai familiari ed amici”, il messaggio del sindaco Enzo Napoli.

Esponente storico della sinistra, sono tanti i messaggi che in queste ore stanno accompagnando l’ultimo saluto. “Ci ha lasciati Gaetano De Simone. Era da tempo ammalato, non sentivamo da un po’ l’eco delle sue dirompenti iniziative – il ricordo dell’associazione “Memoria in movimento” -. Si autodefiniva ” un socialista del popolo”. Consigliere comunale a Salerno nel nuovo millennio, era sempre lì, ardente, focoso, a sostenere battaglie a volte impossibili contro l’establishment. Gli piaceva essere la minoranza combattiva ed indomabile, con un linguaggio popolare e veloce voleva travolgere il suo interlocutore. Fondamentalmente un romantico, un garibaldino, un uomo passionale e genuino. Addio compagno Gaetano, ti salutiamo con il pugno chiuso”, il commosso omaggio dell’associazione “Memoria in Movimento”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia