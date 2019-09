Salerno: Istituto Da Vinci a lutto per la morte di Vittorio

«L’Istituto “Genovesi-Da Vinci” partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Senatore e tutta la comunità cetarese. Non ci sono parole per esprimere lo sbigottimento e il dolore di tutti noi davanti a questa tragica». E’ il messaggio di cordoglio postato sulla pagina della scuola frequentata da Vittorio Senatore il 16enne morto in un tragico incidente stradale avvenuto in nottata in via Benedetto Croce. Vittorio, che era di Cetara, frequentava il Da Vinci.

