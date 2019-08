Salerno in lutto: è morto Angelo Mutarelli. E’ stato vice sindaco

Salerno in lutto per la scomparsa del professore di matematica Angelo Mutarelli molto noto in città. Mutarelli aveva 92 anni. E’ stato assessore alla pubblica istruzione e vice sindaco al Comune di Salerno negli ottanta. Si rese protagonista, tra le tante batteglie con l’allora amministrazione regionale, dell’acquisizione, per conto del Comune di Salerno, del Parco del Seminario.

Uomo di spessore e di cultura, grande tifoso della salernitana.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia