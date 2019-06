Salerno: il nuovo volto di Ogliara, demoliti i prefabbricati

vrà un nuovo volto il quartiere di Ogliara al termine dei lavori iniziati questa mattina nell’ambito del programma di riqualificazione dei rioni collinari di Salerno

Sono in programma opere di demolizione dei prefabbricati situati in via Postiglione di e realizzazione di una struttura polifunzionale con attrezzature sportive, verde e parcheggi; riqualificazione del sottopiazza di Ogliara con realizzazione di giardino attrezzato e parco giochi; rifacimento del sagrato della Chiesa; manutenzione e rifacimento della piazza antistante il Museo Città Creativa; realizzazione dei marciapiedi e sistema fognario di via Ogliara.

Il piano per le periferie procede, dunque, a ritmo spedito. Abbiamo ottenuto il finanziamento di 18 milioni dal Governo Gentiloni e lo abbiamo difeso dalla possibilità che l’attuale Governo ce lo revocasse, grazie alla validità dei progetti e alla tempestività delle procedure. Noi ci battiamo affinché le periferie non abbiano un ruolo marginale, ma siano pienamente integrate nel tessuto urbano.

