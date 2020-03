Salerno, i supermercati chiudono alle 19

In tutta Italia compresa Salerno i punti vendita Carrefour ridurranno i propri orari di apertura. Lo ha reso noto proprio Carrefour Italia, sottolineando che la decisione riguarda tutti gli ipermercati, supermercati e negozi di prossimità diretti. Pertanto, resteranno aperti dalle 08.30 alle 19.00 durante la settimana, e limiteranno l’apertura domenicale dalle 08.30 alle 15.00 dal 19 marzo fino al 29 marzo prossimo.

In questo modo – si legge in una nota – continueremo a garantire sia la possibilità di accedere ai nostri negozi in fasce orarie che soddisfino le necessità dei cittadini, sia il bisogno di tutelare le esigenze di riposo dei nostri collaboratori impegnati in uno sforzo straordinario, ai quali verrà corrisposto, nei prossimi giorni, un premio economico a riconoscimento del loro prezioso contributo”.

ANCHE IL GRUPPO CONAD CHIUDE ALLE ORE 19

“Dato l’eccezionale momento e la volontà di agevolare l’applicazione delle indicazioni del Governo e delle regioni, Conad ha suggerito ai propri soci imprenditori di limitare l’apertura dei punti vendita nelle prossime due settimane, dal lunedì al sabato fino alle ore 19,00”.

Lo dichiara in una nota Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad. “Inoltre, Conad ha suggerito di prevedere per domenica 22 e domenica 29 marzo, in funzione delle eventuali necessità di servizio ai cittadini e in accordo con le Autorità locali, la chiusura dei punti vendita.

