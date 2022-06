Salerno, i fratelli Santoro varano la nuova sala Pose

Porta la firma degli imprenditori Ivano e Ernesto Santoro l’ultima novità nel campo del settore dell’immagine, della grafica e della fotografia. Dopo aver dato vita alla nuova realtà aziendale, nella zona di San Leonardo a Salerno, e a pochi giorni dall’apertura di un nuovo punto servizi nel centro del comune capoluogo, i due fratelli salernitani, noti in ambito internazionale per la leadership nel settore del wrapping, hanno ora deciso di investire anche su una novità assoluta per la città di Salerno: la nascita di una nuovissima Sala Pose, la più grande della città e provincia. Dalla realizzazione di shooting fotografici alla creazione di video, la struttura è stata realizzata per dare piena risposta a qualsiasi esigenza di creatività. In un mondo in cui le immagini hanno preso peso e valore superiore alle parole, ogni realtà aziendale sa che deve puntare al meglio per comunicare visivamente chi è, cosa fa, la sua mission. “Nella sala posa i nostri clienti troveranno le migliori strumentazioni disponibili, impianto luci , un limbo fotografico, un tavolo still life e green screen- ha spiegato Ivano Santoro-sarà uno spazio ovviamente modulabile in base alle esigenze del cliente con la possibilità di realizzare scenografie personalizzate al momento ed anche utilizzabile su noleggio giornaliero, con la garanzia della nostra serietà e professionalità ormai certicate da anni di esperienza nel settore della comunicazione visiva”. Chi ha bisogno di utilizzare la sala può avvalersi sia del fotografo professionista Giuliano Barra – Jbarra, noto professionista che ha curato il premio Faraglioni Capri, Milano Art Gallery, Biennale di Milano e del premio Margherita Hack, che scegliere di avvalersi di un suo professionista di fiducia. La sala pose per la Santoro Grafica è un ulteriore tassello che si aggiunge alla vasta gamma di servizi offerti a tutti brand che vogliono comunicare e rafforzare la loro immagine.

“Come da nostra abitudine offriamo ai clienti solo il top dei top – ha aggiunto Ernesto Santoro- alla Sala Pose si affianca anche una nuova Sala conferenze e master class annessa, punto ristoro, camerini e servizi per mettere a pieno agio senza rinunciare al comfort gli utenti che vorranno avvalersi del nuovo servizio”.

