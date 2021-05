Salerno ha la sua nuova sede Usca: struttura è allestita presso il centro La Fabbrica

di Erika Noschese

“I vaccini procedono a ritmo spedito ed è stato allestito un nuovo hub vaccinale”. È quanto, in sintesi, ha dichiarato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli intervenuto ieri mattina in merito alla rissa verificatasi sabato sera sul lungomare cittadino. Dopo l’addio alle piscine Vigor, per l’Usca era necessaria una nuova sistemazione: il contratto, infatti, era in scadenza per permettere alla struttura di via Allende di aprire al pubblico, in vista della stagione estiva, soprattutto per le categorie più deboli. “I vaccini stanno andando bene, abbiamo allestito un’area al pip nautico che è da vedere; abbiamo fatto un lavoro ciclopico, abbiamo messo a posto le cose ed è stato creato un luogo che si predispone ad accogliere in modo dignitoso sia l’Usca sia un tratto vaccinale e devo dire che così liberiamo la piscina Vigor che torna ad essere al servizio della popolazione e delle fasce meno forti e meno protette”, ha infatti dichiarato il primo cittadino. La nuova struttura individuata è il centro commerciale La Fabbrica, ormai chiusa al pubblico. Al momento, la struttura ospita anche le vaccinazioni per gli over 60, iscritti in piattaforma ma ad accesso libero. Nonostante una serie di disservizi che si sono verificati nei primi giorni, ora tutto sembra procedere per il meglio. Intanto, già dalla prossima settimana, la piattaforma regionale per la prenotazione, dovrebbe essere aperta anche ai 40enni.

