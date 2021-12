Salerno, gli auguri di buon Natale dal sindaco Napoli

A tutte le salernitane ed ai tutti i salernitani auguro un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo. Sono orgoglioso ed onorato di esser il Sindaco della mia città. Salerno è una comunità generosa e solidale. Lo sapevamo da sempre; lo stiamo sperimentando durante la pandemia. I salernitani sono stati capaci di fare la differenza con comportamenti responsabili, adesione massiccia alla campagna vaccinale, solidarietà nei riguardi delle persone più in difficoltà. La guerra contro il Covid-19 è ancora in corsa, ma la stiamo vincendo battaglia dopo battaglia. Dobbiamo continuare con questo coraggio e determinazione anche per rispetto di coloro che questo morbo terribile ha portato via o gravemente ferito. Al tempo stesso siamo impegnati nella piena rinascita economica, sociale, civile e culturale. Siamo impegnati a creare lavoro ed opportunità per tutti, affinché tutti possano valorizzare i propri talenti e realizzare i propri progetti di vita. Sono tanti i programmi che stiamo portando avanti con tenacia a partire dal Ripascimento del litorale che abbiamo già apprezzato nel corso dell’ultima estate per la parte già realizzata di spiagge nuove. Abbiamo inaugurato la Piazza della Libertà ed il Parcheggio sottostante ed i fondali più profondi consentono l’approdo di navi da crociera sempre più grandi. Aeroporto, Porta Ovest, Alta Velocità, Nuovo Ospedale, PalaSalerno. Saranno mesi ed anni di duro lavoro ma costruiremo insieme la Salerno del futuro senza dimenticare gli investimenti in Cultura, Sicurezza e Pulizia Urbana ( scompariranno le campane di vetro), Politiche Sociali, miglioramento dell’efficienza amministrativa, Impianti Sportivi rinnovando l’impegno per ogni utile iniziativa finalizzata a garantire alla Salernitana il prosieguo del torneo di Serie A. Quello che posso promettere a tutti voi è il massimo impegno di vita e di lavoro al servizio della nostra amata Salerno. Quello che posso assicurare è che continuerò a stare tra la gente ascoltandone le critiche, le richieste e – speriamo – l’incoraggiamento. Chiedo a tutti i miei concittadini di aiutare me, i colleghi amministratori, i collaboratori a servire meglio Salerno. E’ la città che amiamo ed anche le critiche sacrosante vorrei fossero rivolte sempre con l’intento di costruire e non distruggere travisando la realtà. Vi abbraccio tutti, per il momento virtualmente. Ma sono certo che presto – se ciascuno di noi farà il suo dovere – potremo abbracciarci tutti insieme rinnovando il nostro amore per Salerno . Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno

