Salerno, falso allarme bomba al Corso

Attimi di panico nel pomeriggio di venerdì a Salerno centro per una allarme bomba scattato su Corso Vittorio Emanuele. Una valigia “sospetta” è stata ritrovata abbandonata nei pressi di una cabina telefonica facendo scattare le procedure del caso, allertate le forze dell’ordine. Sul posto in poco tempo sono intervenuti Carabinieri e Polizia Municipale che hanno provveduto a transennare l’area ed a deviare il transito pedonale per vie secondarie.

Preoccupazione anche tra i commercianti della zona oltre che per i residenti. Evacuati sia i lavoratori che i clienti delle attività commerciali nelle immediate vicinanze del ritrovamento. Artificieri dunque in azione: come da procedura il trolley è stato fatto brillare utilizzando un robot. All interno non c’era alcun ordigno ed in tarda serata è stato possibile ripristinare la normalità nella zona.

