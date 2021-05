Salerno Club 2010 festeggia la storica promozione della Salernitana in serie A

Una festa indimenticabile quella organizzata venerdì sera, in una splendida location nei monti piacentini (e nel pieno rispetto della normativa anti Covid 19) dal Salerno Club 2010 per festeggiare la meravigliosa conquista Serie A Il gasatissimo presidente Salvatore Orilia e tutti i soci del sodalizio di via Cacciatore, a bordo di una luccicante piscina dove campeggiava un mega striscione “Bentornata serie A”, accoglievano la Us Salernitama al gran competo: i co-patron Lotito e Mezzaroma, il direttore Fabiani, i dirigenti Bianchi ed Avallone, Mister Castori con l’area tecnica ed amministrativa, Capitan Di Tacchio e il bomber Tutino. Aria di grande gioia e tanta soddisfazione nei volti e nelle parole Di tutti i Presenti, sfavillanti fuochi d’artificio, Rose rosse per le signore presenti e gradevole musica di sottofondo con melodie campane ad allietare la fantastica serata. Cantavano tutti, soci del club, calciatori, dirigenti e proprietà: dal “sordat nnammurat” a cori granata della Curva Sud Siberiano al tormentone virale “noi abbiamoUn direttore che ci porta in serie A”…

