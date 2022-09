Salerno, cade albero: auto distrutte

di Erika Noschese

Il verde pubblico, nel capoluogo di provincia, è ormai diventato una vera e propria emergenza e ieri, per l’ennesima volta, è stata sfiorata la tragedia quando ad Arbostella un albero di grosse dimensioni è caduto. Si tratta del parcheggio privato di un condominio ma la strada che lo attraversa è pubblica e, di conseguenza, la manutenzione degli alberi spetterebbe all’amministrazione comunale. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti ma l’albero, cadendo, ha distrutto – quasi completamente – due auto in sosta. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17. I condomini hanno prontamente allertato i vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che hanno messo in sicurezza la zona prima di rimuovere del fusto. L’episodio di ieri pomeriggio ha riacceso la polemica sulla mancata manutenzione del verde pubblico. La situazione, soprattutto nella zona orientale del capoluogo di provincia, diventa sempre più precaria e in questi giorni si sprecano gli appelli ad intervenire. Interventi che, ad onor del vero, proseguono e che proprio nei giorni scorsi hanno toccato il lungomare di Pastena, nei pressi del Polo Nautico. Con l’arrivo della stagione invernale è necessario accelerare per evitare altri episodi simili.

