Salerno, arrestato pregiudicato con eroina e pistole in casa

Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – Sezione Antidroga a Pellezzano (SALERNO) hanno arrestato un pregiudicato gia’ noto alle forze dell’ordine per spaccio e traffico di stupefacenti. Durante una perquisizione nell’appartamento di un 30enne salernitano, sono state trovate, nascoste sotto il materasso, due pistole calibro 6,35 modificate e perfettamente funzionanti, con i caricatori riforniti rispettivamente con 6 cartucce e pronte all’uso. Inoltre, sono state sequestrate ulteriori 46 cartucce dello stesso calibro, oltre ad una grossa quantita’ di eroina ancora solida per complessivi 339,2 grammi. La droga, una volta tagliata e confezionata in singole dosi avrebbe fruttato all’incirca 200 mila euro.

