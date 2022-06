Salernitana,proroga convenzione per lo stadio Arechi

– Dopo aver ufficializzato Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo, la Salernitana ha aggiunto un altro tassello in vista della prossima stagione. Questa mattina il club, rappresentato dall’amministratore delegato Maurizio Milan e dalla responsabile alla comunicazione Mara Andria, ha raggiunto l’intesa con il Comune per la proroga della convenzione per l’utilizzo dello stadio “Arechi”. L’incontro con il sindaco Vincenzo Napoli ed il capostaff Vincenzo Luciano e’ stato anche l’occasione per discutere delle prospettive di sviluppo che ha in mente la societa’ del presidente Danilo Iervolino. Gia’ a partire dalle prossime settimane, infatti, sara’ aperto un tavolo tecnico che portera’ alla definizione condivisa del piano programmatico di interventi e accordi futuri sull’utilizzo dell’impianto. La Salernitana spera di ottenere una convenzione a lungo termine per poter realizzare radicali interventi di ammodernamento dell’impianto. Nel frattempo, pero’, potra’ comunque effettuare lavori di manutenzione (arretramento delle panchine, installazione di tornelli in Curva Nord e maxi-schermo nello stadio). Con il Comune, inoltre, si sta discutendo della possibilita’ di ottenere l’area di Capitolo San Matteo dove il club vorrebbe realizzare un maxi centro sportivo per prima squadra e settore giovanile.

